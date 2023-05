"Città dell’Infanzia, ma nessun ricordo per Don Milani"

"Stupisce come nella ‘Città dell’infanzia’ non si sia svolta nessuna iniziativa per celebrare il centenario della nascita di Don Milani". L’associazione Civitasvolta pungola l’amministrazione e in particolare Barbara Capponi e sottolinea come la ricorrenza sia stata "ignorata dall’assessore e dal sindaco Ciarapica, tutto preso dalla cultura della movida". "Esprimo – dice Tiziana Streppa – a mio nome, pedagogista, docente di scienze umane, specialista nella psicopedagogia clinica dell’età evolutiva e come presidente di Civitasvolta sdegno riguardo l’incuranza con cui si dimenticano certi appuntamenti, obbligati per chi fa proclami sull’inclusione". E chiede poi conto "del progetto Goal. Che fine ha fatto e dove sta il rendiconto? Don Milani un grande italiano un precursore, potrebbe insegnare come trattare l’inclusione e l’infanzia in maniera adeguata, e non era comunista".