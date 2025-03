"Città dell’olio",. Gigli coordinatrice

Pamela Gigli è la nuova coordinatrice provinciale maceratese dell’associazione Città dell’olio. Con Filippo Gasperi, sindaco di Gradara, a guidare l’associazione regionale, la Gigli, che è assessore all’ambiente al Comune di Cingoli, insieme agli altri coordinatori provinciali Fabio Piombetti, Maria Teresa Quintozzi e Marika Pierucci ha discusso in assemblea le iniziative da realizzare entro la fine dell’anno per promuovere la nascita di comunità dell’olio: la camminata tra gli olivi, la merenda nell’oliveta, il concorso nazionale Turismo dell’olio e il programma educativo per le scuole Olio in cattedra.