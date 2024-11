"Città di Civitanova", ci siamo. Domani c’è la premiazione

Il teatro Annibal Caro ospiterà, domani alle 18, la cerimonia di premiazione del primo concorso di poesia "Città di Civitanova Marche" organizzato nell’ambito della rassegna teatrale nazionale "Caro Teatro" (edizione 2024) dall’associazione culturale Piccola Ribalta Aps, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Civitanova. L’iniziativa è stata inserita come parte integrante della rassegna storica, su input del direttore artistico, Antonio Sterpi, che spiega lo stretto legame tra il mondo della poesia e la Piccola Ribalta. Sono arrivati decine di componimenti, tra i quali sono state scelte le prime dieci poesie finaliste (diventate poi quattordici per i parimerito), concorrenti da diverse regioni. Un’apposita giuria formata da Carlo Molinari (nella foto) (poeta con una ventina di testi pubblicati e ideatore di "Poeti 2000" che riunisce in rete migliaia di poeti in tutto il mondo), Eliana Montebello (poetessa, scrittrice, traduttrice e critico letterario), Giulia Zocca (poetessa e impegnata in campo fotografico e musicale), Barbara Cerquetti (scrittrice, titolare della libreria "Il Maestro e Margherita" di Civitanova e impegnata per la valorizzazione del territorio marchigiano, per l’amicizia e il rispetto della natura) e infine Antonio Sterpi (regista e attore teatrale in rappresentanza della Piccola Ribalta, promotrice dell’evento) ha determinato i nomi dei finalisti e individuato il vincitore del concorso.

Nella cerimonia di premiazione, Antonio Sterpi, Rita Trobbiani e Emilia Bacaro reciteranno le poesie dei poeti finalisti: Pietro Catalano (Roma), Giovanni D’Alessando (Lugo), Paolo Polvani (Barletta), Gianni Palazzesi (Treia), Cinzia Petrucci (Roma), Dorina Bedini (Civitanova), Gessica Giorgetti (Civitanova), Gianna Costa (Villafranca di Verona), Lolita Rinforzi (Assisi), Silvia Gelosi (Sarnano), Carla Gismondi (Spinetoli), Miriam Agar Secci (Torino), Marco Squarcia (Amandola) e Paolo Borsoni (Ancona). Il maestro Samuele Dutto, titolare di "MusicaInsieme", accompagnerà la lettura delle poesie e porterà con sé una gradita sorpresa. Alla conclusione della cerimonia verrà proclamato il vincitore che riceverà un premio di 500 euro. Caro teatro concluderà la sua 26ª edizione domenica alle 17 al teatro Annibal Caro di Civitanova, con le premiazioni dei concorsi delle compagnie che si sono distinte nel corso della rassegna e lo spettacolo "C’era una volta a Varsavia" di e per la regia di Gianni Della Libera rappresentato dalla Compagnia Colonna Infame di Conegliano su invito della Piccola Ribalta. Ingresso libero.