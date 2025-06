Città di Macerata in festa. Aperitivi, cinema in piazza e tour gratuiti nei musei

Città di Macerata in festa, sabato. Per la quarta edizione dell’evento, che proporrà come novità il cinema all’aperto in serata, in piazza della Libertà, con la proiezione de "La dolce vita" di Fellini, sono previste un’intitolazione, una sfilata, la premiazione degli Aperitivi Macerata e le visite gratuite a palazzo Buonaccorsi e allo Sferisterio (alle 11 e alle 16.30 con prenotazione obbligatoria a macerata@sistemamuseo.it o 0733.256361). Sarà tutto gratuito per avere una "festa di popolo", come l’ha definita l’assessore Riccardo Sacchi. "Di anno in anno, quest’evento propone appuntamenti sempre inediti. Abbiamo deciso di sposare l’evento del cinema all’aperto in piazza, una novità per la città che darà vita a una serata suggestiva in stile anni ‘60 – ha spiegato Francesco Luciani, presidente del consiglio comunale –. Voglio ringraziare tutte le realtà e le persone che hanno collaborato alla realizzazione di Città di Macerata in festa, che abbiamo istituito per celebrare il riconoscimento del titolo di Città arrivato con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel dicembre 2021". La giornata si aprirà con l’appuntamento delle 11 alla Mozzi Borgetti, dove si terrà la cerimonia di intitolazione della "Terrazza Torresi" per omaggiare la memoria del maceratese Franco Torresi, così come stabilito dalla delibera di presidenza approvata all’unanimità dal consiglio comunale nel 2023. Torresi è stato consigliere comunale del Pci dal 1970 al 1980 e ha promosso un’intensa attività culturale e di ricerca relativamente alla storia e all’arte della città.

La vicesindaco Francesca D’Alessandro ha sottolineato, ringraziando gli uffici del Comune e tutta l’organizzazione, che "la festa incrementa l’offerta di qualità che la città offre". Sacchi ha ricordato che "quest’occasione è un’iniziativa della nostra amministrazione, che si va ad aggiungere alle numerose che proponiamo, come il festival Fantamacerata, Presente liberale e Desidera, solo per citarne alcune". Laura Laviano, assessore alle Attività produttive, ha raccontato che "l’aperitivo Macerata si svolge in collaborazione con Tipicità per promuovere i prodotti marchigiani. Dieci locali venerdì e sabato proporranno cibarie locali. La premiazione dei vincitori sarà sabato alle 17.30 in piazza della Libertà". Alla presentazione hanno partecipato anche Alberto Monachesi per Tipicità, Fabrizio Scagnoli per la sfilata che alle 18 in piazza della Libertà incoronerà Miss Blu Mare e Simone Mazzetti per Calcifer, che organizza la proiezione delle 21.30. "Ogni anno alziamo l’asticella della qualità. La risposta di quest’anno è entusiasmante, i locali si fanno ambasciatori dei nostri prodotti tipici", ha spiegato Monachesi. Scagnoli ha raccontato la sfilata: "Saranno coinvolte scuole di ginnastica e swing. Premieremo le vincitrici con una crociera Msc". "Godremo del capolavoro di Federico Fellini portando un’atmosfera anni ‘60 in una piazza splendida", ha concluso Simone Mazzetti dell’associazione Calcifer.