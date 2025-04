"Città in Danza" al teatro Vaccaj. Sul palco più di 400 ballerini

Oggi, al teatro Vaccaj, va in scena l’ottava edizione di "Città in Danza", organizzata dalla Uisp (Unione italiana sport per tutti) di Macerata e patrocinata dal Comune di Tolentino. Un concorso che rientra in un circuito nazionale che si svolge durante l’anno accademico in tutta Italia. L’ideazione e il regolamento sono affidati al coordinamento nazionale danza Uisp che organizzerà una finale nazionale, dove parteciperanno le coreografie selezionate. La direzione nazionale Uisp invia, infatti, una commissione a valutare le esibizioni e scegliere le migliori coreografie che potranno essere proposte nuovamente al concorso finale che di solito si svolge nel mese di novembre e che vede protagoniste le migliori scuole di Italia.

In questa edizione tolentinate -con la direzione artistica di Martina De Felice, coordinatrice del comitato Uisp territoriale di Macerata- la partecipazione sarà addirittura maggiore rispetto all’anno scorso: si esibiranno 77 coreografie con più di 400 ballerini e ballerine. Si svolgerà in due spettacoli, uno alle 11, per la categoria Bambini e Junior e uno alle 16.30 per la categoria Ragazzi e Open. Le varie scuole partecipanti proporranno diversi stili di danza: classico, moderno, hip-hop e contemporaneo, divisi in base alle fasce di età: bambini fino a 9 anni di età, junior 10-12 anni, ragazzi 10-15 anni e adulti dai 16 anni in su. La giuria quest’anno sarà composta da Fabrizio Federici, responsabile danza Uisp nazionale, e dalle insegnanti e coreografe Cristiana Cappi, Veronica Barchielli e Giorgia D’Emidio.