Città in gara per il miglior albero di Natale

Torna il contest di Dubbing Marche dedicato al "Miglior albero di Natale". L’iniziativa coinvolge i Comuni marchigiani con oltre 10mila abitanti, in una competizione tramite votazione online. In gara nel Maceratese ci sono anche Monte San Giusto e San Severino. In quest’ultima città è stato scelto un sempreverde che arriva dal quartiere San Paolo, destinato a essere abbattuto per ragioni di sicurezza. Un bellissimo esemplare alto circa 12 metri, che di notte si illumina grazie a 35mila luci led. Sul sito www.dubbingmarche.it o sulle pagine Instagram o Facebook di Dubbing Marche si può votare l’albero preferito.