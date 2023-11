Città in vetrina al Palio dei Comuni

La XXXV edizione del Palio dei Comuni sarà una giornata all’insegna di emozioni, storia e sano spirito di competizione. Si disputerà domenica all’ippodromo di Montegiorgio e Civitanova sarà rappresentata. A difenderne i colori sarà Jimmy Ferro Br, cavallo tedesco di 5 anni; grande campione è anche il suo conduttore, Alessandro Gocciadoro, campione europeo e allenatore. Civitanova si è aggiudicata il Trofeo con Moni Maker nel 2002: domenica scende in campo per fare il bis. La presentazione è avvenuta ieri. C’erano il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore Roberta Belletti, il consigliere comunale Pierpaolo Turchi, che ha scelto cavallo e conduttore, i consiglieri comunali Crocetti e Nori, Aldo Foresi, presidente della Pro Loco di Civitanova Alta, Aurelio Del Medico coordinatore della Protezione Civile, e Siria Carella in rappresentanza del gruppo Pirata Caronto. Presente anche Antonella Folchi Vici, coordinatrice dei festeggiamenti che faranno da contorno al Palio. Festeggiamenti che introdurranno quest’anno una serie di novità, "finalizzate", ha detto tra l’altro, "non solo a offrire motivo di incontro fra sindaci e comuni, ma anche a far conoscere le caratteristiche dei territori, il folclore, le tipicità". E visto che la manifestazione sarà ripresa dalle telecamere Sky, essa sarà anche una vetrina straordinaria per ampliare la visibilità di una regione riservata e schiva ma che ha tanto da mostrare. A portare un’assoluta novità per Civitanova sarà il Gruppo Pirata Caronto che al San Paolo, come ha detto Siria Carella, metterà in scena un’esibizione che rimanda a brani di storia dimenticati. La Pro Loco, invece, metterà in vetrina una gastronomia tipica delle nostre tradizioni. "Una grande manifestazione sportiva e di promozione", le parole del sindaco Ciarapica, "ma anche un momento di condivisione e sinergia fra i territori". Pierpaolo Turchi ha sottolineato come scelta migliore Civitanova non potesse fare e ha mostrato grande fiducia. E lui se ne intende di queste cose. "L’evento – ha detto – è una vetrina per Civitanova, non solo sotto l’aspetto ippico, ma anche turistico e culturale". Ampia visibilità all’evento. Domenica, alle 12, il sindaco parteciperà alla tavola rotonda sul rilancio turistico post sisma, insieme al Commissario Guido Castelli e al presidente della Regione Francesco Acquaroli. Alle 13.30 è prevista la sfilata dei gonfaloni dei comuni, seguiranno le esibizioni e le corse. L’invito ad essere presenti al San Paolo è venuto anche dall’assessore Belletti e dalla Folchi Vici: "Sarà un grande spettacolo".