"Città meno sicura con l’ennesimo sottopasso"

di Giuliano Forani

"Con la crisi climatica in atto da anni e con l’aumento di allagamenti e bombe acqua che hanno devastato diverse regioni e anche il nord delle Marche, credere che l’ unica soluzione ai problemi del traffico possa essere un altro sottopassaggio in via Carducci, con altre principali opere simili distanti appena 700800 metri, significa esporre la città alla paralisi totale in caso di eventi calamitosi, che, come storia insegna, a Civitanova non sono mancati".

La richiesta di Costamagna e Uniti per Civitanova di incontrare il sindaco per sollecitare, tra gli altri, anche l’intervento su via Carducci, suscita la reazione di Piergiovanni Castellucci, promotore e coordinatore del comitato "No sottopasso", da sempre contrario ad un’opera che per lui non solo non risolve i problemi, ma li amplifica. "I civitanovesi più anziani – dice – ricordano ancora l’alluvione del settembre 1959, quando la statale si trasformò in fiume, la città registrò tre morti e danni incalcolabili. Non fu l’unica, anche se quella fu memorabile. Oggi la situazione è peggiorata, le bombe d’acqua sono una minaccia e Civitanova, che non ha passaggi a raso, non può rispondere con un altro sottopassaggio". Castellucci denuncia poi "l’assurda rinuncia al cavalcavia progettato dalla Quadrilatero" e lancia un invito all’indirizzo di Costamagna e Uniti per Civitanova. "Il problema della viabilità – dice – va visto in un’ottica futura più ampia, tenendo conto delle varie alternative. Una è lo spostamento della linea ferroviaria, che non può riguardare solo il Pesarese, l’altro il prolungamento di via Einaudi, in fase progettuale da parte della Regione, che svuoterebbe in buona parte il percorso urbano della SS 16".

Non manca, infine, il j’accuse per i ritardi dell’apertura delle sbarre del passaggio a livello. "È quantomeno sconcertante che si solleciti un sottopasso e non si spenda una parola contro l’azienda Ferrovie, che gestisce a distanza il passaggio a livello e ne ritarda sistematicamente l’apertura con risibili ragioni di sicurezza. Le sbarre – aggiunge – vanno riaperte subito e non si può aspettare che il treno arrivi in stazione per farlo. Il meccanismo va modificato e la gestione dovrebbe essere trasferita da Pescara a Civitanova. Fare l’ennesimo sottopasso – conclude, – non significa solo rendere la città meno sicura ma anche sperperare milioni e milioni di euro, nel nome di una sicurezza che non è assolutamente garantita".