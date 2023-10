"Città sott’acqua: è una vergogna"

Caditoie e chiusini delle fogne otturati, intasati da fogliame e sporcizia, dopo una mezzora di pioggia battente tante le strade finite sott’acqua, insieme a decine di scantinati; annullata la serata alla Serra per problemi tecnici provocati dal temporale e allagate abitazioni nel borgo marinaro dove la rete fognaria manca. Si sapeva che sarebbe piovuto domenica e intorno alle 21 una bomba d’acqua si è rovesciata sulla città. Non è durata molto, ma le conseguenze fanno suonare un campanello d’allarme sul piano delle mancate manutenzioni e del rischio che questo comporta. In tilt la fognatura in viale Vittorio Veneto, sul lungomare sud e in molte strade in periferia, il sottopasso di via Buozzi si è riempito d’acqua e ci si è tuffato dentro un ciclista che, pedalando dalla discesa di via Cecchetti è finito nella ‘piscina’, il tutto registrato in un video diventato virale sui social, caricati anche da video di commercianti e residenti che hanno documentato l’allagamento delle strade davanti alle loro attività e abitazioni, mentre l’acqua si infiltrava, anche dentro le cucine del borgo marinaro. Franco Corelli, figlio della centenaria Vanda Pagani, dà voce alla frustrazione: "la vergogna continua – scrive sulla sua pagina Facebook – una donna di cento anni con una fogna a cielo aperto davanti casa e ogni volta che piove più del normale si trova con l’acqua in casa e siamo solo ad ottobre".

Anche la Serra costretta a fermarsi domenica sera, per danni tecnici che non hanno permesso il regolare svolgimento della serata. Parecchia gente arrabbiata nel post temporale e che chiedeva conto della manutenzione delle caditoie, molte ostruite e là dove l’acqua non ha trovato i canali per defluire, le strade si sono trasformate in torrenti. Il Comune a settembre ha rinnovato alla ditta Nicolai di Civitanova, per la somma di 18.000 mila euro, l’appalto per la pulizia delle 12.000 caditoie e 4.500 tombini sparsi in città. "Ma – fanno sapere dalla ditta – noi abbiamo un contratto per fare la manutenzione, interveniamo soltanto a chiamata e per urgenze e guasti". Prima di assegnare l’appalto ad esterni, l’Atac (società comunale) si era proposta per effettuare il servizio.

"Lo abbiamo chiesto più volte al Comune – spiega il presidente Massimo Belvederesi – consapevoli di avere strumenti e personale per intervenire sul territorio, ma non abbiamo mai capito per quale motivo l’amm nistrazione non ci ha preso in considerazione".