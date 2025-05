"Città viva?. La realtà è un’altra"

"Sacchi dice che la città è viva, ma non è così. Lo era dieci anni fa con iniziative ora scomparse e quando c’era più possibilità di divertimento per i giovani". Sono le parole di Ezio Taccari, titolare del bar Ezio in via Garibaldi, dopo l’intervento dell’assessore al Turismo e agli Eventi, in risposta alle accuse di Ninfa Contigiani (Pd). Dopo aver letto le parole di Sacchi, Taccari sottolinea invece quanto la città, negli anni, abbia diminuito le proposte che alimentano il movimento in centro. "In città non ci sono più gli appuntamenti che prima la riempivano: il 25 aprile in piazza Mazzini, il primo maggio ai Diaz, la notte dell’opera e la festa della musica, solo per fare alcuni esempi. Anche le amministrazioni precedenti ci hanno messo del loro in senso negativo, ma è un dato di fatto che dopo il Covid questi eventi essenziali sono stati messi da parte". La critica arriva anche per la poca offerta dedicata ai giovani. "Prima a Macerata si ballava cinque volte a settimana, con proposte come il Tartaruga, il Number One o Le quattro porte. Adesso sembrano chissà cosa quelle poche concessioni fatte una volta ogni tanto per i grandi eventi, come succederà per gli Aperitivi europei. Il confronto con la realtà a noi più vicina, quindi Civitanova, viene automatico: lì i locali sono tanti, non solo sul lungomare, e portano movimento; qui è rimasto solo il giovedì universitario con forti limitazioni". Continua poi Taccari, in merito agli eventi estivi maceratesi: "La città è viva nel mese dell’opera e dei concerti allo Sferisterio, appuntamenti che giovano a quella parte di centro legata all’Arena. Sarebbe bene reinserire quelle cose che prima funzionavano e che poi sono state cancellate. La vera Macerata viva si aveva 10/15 anni fa, quando al centro non c’era soltanto il turismo culturale ma c’erano anche altri appuntamenti per tutti e divertimento per i giovani".

Martina Di Marco