Cittadella della salute pronta entro fine luglio

"Come da cronoprogramma, la fine dei lavori è prevista entro luglio". L’Ast di Macerata annuncia che entro la fine del prossimo mese dovrebbe essere ultimato il cantiere della cosiddetta "cittadella sanitaria" a Tolentino. Durante il periodo di demolizione e ricostruzione dell’ospedale San Salvatore, infatti, i servizi sanitari saranno delocalizzati temporaneamente nell’ormai ex area container di via Cristoforo Colombo. Quest’ultima è stata sgomberata il 23 maggio per fare spazio agli ambulatori. "L’area container era già urbanizzata – ha evidenziato il sindaco Mauro Sclavi anche all’ultimo consiglio comunale –. In questo modo la spesa è minore e si va più spediti".

"Sono in corso ora i lavori di costruzione delle fondamenta – prosegue l’azienda sanitaria –. Saranno realizzate tre strutture temporanee modulari, in attesa della conclusione dei lavori dell’ospedale di Tolentino, da 500 metri quadrati ognuno, con percorsi di collegamento protetti dalle intemperie (tettoie). Le attività che si svolgeranno all’interno delle strutture sono: punto di primo intervento, continuità assistenziale e 118; attività distrettuali; poliambulatorio; Unità multidisciplinare età evolutiva per la disabilità/neuropsichiatria infantile". Per quanto riguarda le attività distrettuali si tratta ad esempio di certificazioni, attivazione assistenza domiciliare integrata, assistenza domiciliare programmata, ambulatorio Stp (per gli stranieri temporaneamente presenti); attività infermieristiche con ambulatorio (medicazioni, terapia iniettiva, gestione ferite/ustioni ecc), punto prelievi, portineria/Cup, ufficio accettazione/anagrafe, ufficio protesi/ausili, medicina legale.

Sul fronte poliambulatorio invece: otorinolaringoiatria, oculistica, centro antidiabetico, ortopedia, dermatologia, dentista, centro ferite difficili, chirurgia, ginecologia, oncologia, terapia del dolore, fisiatria/fisioterapia, psichiatria, pediatria, ambulatorio chirurgico. A fine marzo sono stati consegnati i lavori per l’ospedale vero e proprio, finanziato dalla Regione con 29 milioni di euro; dovrebbe essere pronto entro due anni. Il nuovo San Salvatore ospiterà poliambulatorio, 40 posti letto di cure intermedie, 16 postazioni tecniche di dialisi, il punto prelievi e la diagnostica per immagini con i locali per la radiologia, mammografia, tac ed ecografia, il punto di primo intervento e un consultorio.