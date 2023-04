Cittadella dello sport: lavori a pieno regime

Lavori in corso a Pioraco. È partita la realizzazione della "Cittadella dello sport", nella zona del campo sportivo. Un’opera da 850mila euro, interamente finanziata nell’ambito degli interventi di rigenerazione urbana del Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr). Il progetto prevede, oltre a una nuova piazzetta nell’area antistante lo Chalet degli artisti, il rifacimento dei vari vialetti di collegamento e la messa in opera di piccole strutture di servizio. "Abbiamo investito nella riqualificazione di tutta l’area del campo sportivo – spiega il sindaco Matteo Cicconi -, anche per valorizzare le attività presenti. Inoltre, a giugno riprenderanno i lavori della palestra (interrotti per la redazione della variante con tempi biblici da parte del Miur) e del palazzetto dello sport; si procederà anche con il restyling del campo da calcetto e degli spogliatoi. Saranno sistemati i viottoli di accesso e la parte circostante". Non solo sport. Dal 2 maggio, infatti, inizierà l’intervento di rifacimento della strada che da via della cartiera porta alla frazione Costa. Il tratto sarà necessariamente chiuso per l’esecuzione dei lavori, per un importo di 255mila euro. "Altro importante intervento che avrà inizio mercoledì 3 maggio – aggiunge il primo cittadino - riguarda il rifacimento delle tre scalinate del cimitero ’nuovo’ (la parte alta) e dei relativi percorsi di collegamento. Opera da 150mila euro". Anche in questo caso, da tale data, la porzione di cimitero interessata dai lavori sarà chiusa al passaggio ordinario. "Ci scusiamo per gli eventuali disagi ai cittadini – conclude Matteo Cicconi - dovuti ai tanti cantieri aperti, capitati proprio nel periodo primaverile ed estivo. Cerchiamo di guardare al futuro, con interventi a beneficio di tutti".

l. g.