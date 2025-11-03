"Cittadella socio sanitaria col Paolo Ricci"

"L’obiettivo è creare una cittadella socio sanitaria, per accogliere il centro per l’autismo e il centro Alzheimer, e la variante del Paolo Ricci resta oggi la progettualità più avanzata e completa, corredata da tutti i pareri tecnici favorevoli". Roberta Belletti, assessore all’urbanistica, spinge sulla proposta che giovedì sarà portata in consiglio comunale e non considera una alternativa immediata la soluzione proposta dalla Civitanova 2000 di Luigi Lucentini, ipotesi che piace a Fratelli d’Italia. La storia della variante comincia nel 2021 e per quattro anni è stata lasciata in sonno. Si cala su un’area del Paolo Ricci, a Fonte San Pietro di Civitanova Alta, con 6mila metri quadrati a destinazione socio sanitaria. "In cambio della variante – dice Belletti – il Comune acquisirà un lotto su cui sarà possibile realizzare mille metri quadrati con destinazione a servizi di interesse generale. Il Paolo Ricci ha già manifestato la disponibilità a procedere per fasi, in relazione alle risorse disponibili, che consentirebbero di avviare subito un primo lotto. Poi potrà reperire ulteriori risorse". Ma per la variante occorrono tempi lunghi e Belletti spiega che "il Paolo Ricci ha ritenuto opportuno chiedere fin da ora una superficie edificabile che consenta di far fronte anche alle necessità future, evitando di dover tornare con varianti puntuali di volta in volta". Quanto alla proposta Civitanova 2000, l’assessore chiarisce che "gli uffici comunali stanno lavorando alla quantificazione economica delle opere pubbliche non realizzate nell’ambito della convenzione ex Cecchetti, a partire dal sottopasso, la cui realizzazione non è più possibile. Il procedimento non è semplice: venendo meno il sottovia decadono anche altre opere collegate, come la rotatoria e le sistemazioni viarie previste. La soluzione sarà esaminata solo dopo la stima economica delle opere mancanti".

Lorena Cellini