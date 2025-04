Cittadinanza attiva, tante adesioni

Gettate le basi per una fattiva collaborazione dei cittadini con l’amministrazione. L’incontro, che si è svolto nella Sala Giunta del palazzo comunale di Recanati, ha segnato l’avvio del percorso intrapreso per il rilancio del servizio di cittadinanza attiva. Ma in che cosa consistono questi servizi che i cittadini si rendono disponibili a svolgere? Qualsiasi cittadino può trasmettere all’amministrazione la propria disponibilità in base al proprio tempo libero di pulire, ad esempio, lo sgambatoio per cani o piantumare nuovi alberi, curare il verde o essere di supporto all’attività di iniziative culturali, o di sostegno a servizi sociali, animazione e attività ricreative, ad esempio a favori degli anziani e quant’altro.

Il sindaco, Emanuele Pepa, ha sottolineato come l’incontro rappresenti un segno concreto della volontà dell’amministrazione di favorire una collaborazione trasparente e continua con i cittadini. "Si sente la voglia di partecipare, di mettersi in gioco", ha dichiarato Pepa. Il sindaco ha anche annunciato l’intenzione di creare una cabina di regia che migliori la coordinazione tra l’amministrazione e i cittadini aderenti al progetto. Oltre al sindaco, sono intervenuti il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Roberto Bartomeoli e l’assessore alle politiche sociali Emanuela Pergolesi. "La collaborazione è fondamentale", ha affermato Bartomeoli, precisando che l’attività dei cittadini attivi non potrà essere svolta in autonomia, ma richiederà un coordinamento continuo sui progetti concordati: "Vogliamo semplificare al massimo e velocizzare tutte le procedure. Non deve essere un problema la burocrazia, anche se alcuni passaggi vanno fatti a garanzia di tutti".

Un altro aspetto rilevante riguarda l’Albo dei cittadini attivi: chi si iscriverà, infatti, avrà diritto a una copertura assicurativa e a mezzi d’opera forniti dal Comune per portare a termine i servizi previsti dal progetto. Inoltre, il regolamento attuale sarà modificato per renderlo più pratico e flessibile. "L’obiettivo non è ridurre i cittadini a manodopera gratuita, ma metterli alla pari con il Comune, puntando alla continuità e al successo dei progetti nel tempo", ha sottolineato il sindaco. Il prossimo passo sarà la modifica del regolamento e l’approvazione del nuovo disciplinare in Consiglio comunale. Superate le festività pasquali, l’amministrazione incontrerà nuovamente i cittadini per fare il punto sui progetti presentati e sulle adesioni ricevute, con l’obiettivo di costituire formalmente la cabina di regia. Asterio Tubaldi