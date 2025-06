Cittadinanza onoraria a Castelli: "Abbiamo camminato insieme"

Nel giorno del patrono di San Severino, la città ha voluto festeggiare in maniera particolare. Ieri mattina infatti si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al commissario Guido Castelli nella sala consiliare del Comune, da poco riaperta grazie ai lavori post sisma.

Un gesto "che non è soltanto formale, ma che racchiude il cuore e l’anima di San Severino – ha detto il sindaco Rosa Piermattei –. Così vogliamo esprimere la riconoscenza all’azione decisa che il senatore Castelli ha saputo imprimere a molti progetti importanti per la comunità". Il riferimento è all’Itts Divini che ha subito tanti stop, il più prolungato risolto con oltre 40 passaggi burocratici dal precedente commissario, Giovanni Legnini, mentre il più recente ha visto un positivo epilogo grazie all’intervento di Castelli; e poi la caserma dei carabinieri, l’asilo nido e la materna in via Talpa, il centro operativo e l’ammodernamento del ponte dell’Intagliata. "Questa cittadinanza è un legame indissolubile e un simbolo della nostra speranza per un futuro di prosperità" ha concluso il sindaco.

Emozionatissimo, il senatore Castelli ha espresso parole di gratitudine, non dimenticando che i risultati ottenuti sono stati un lavoro di squadra, con tutta la struttura commissariale e con l’ufficio ricostruzione: "Provo sensazioni di gratitudine, gioia e anche però di senso di responsabilità, perché le difficoltà della ricostruzione sono note. La forza sta sempre nella collaborazione. Ho capito che questo gesto è un pezzo del cammino fatto insieme, è un pezzo di dolori affrontati, di sensazioni, di difficoltà superate insieme anche se molte ce ne sono ancora da superare". Castelli ha infine annunciato che entro l’estate termineranno i lavori al Divini, in tempo per il nuovo anno scolastico: "Sembrava impossibile da farsi, ma l’abbiamo fatta. E poi sono in corso altre iniziative per le scuole e il municipio".

Parole di gratitudine sono state rivolte anche all’arcivescovo Massara che, a sua volta, ha ribadito la costante presenza di Castelli per il territorio: "Sta dando un grande apporto alla ricostruzione e questo infonde speranza nei cittadini. È un onore per me essere suo vescovo ora che è cittadino di San Severino".

Gaia Gennaretti