Cittadinanza onoraria a Castelli, il Pd: "Errore dimenticare Legnini"

La proposta di cittadinanza onoraria al commissario Guido Castelli è stata accolta con entusiasmo dal centrodestra, ma non si può dire lo stesso del circolo del Partito Democratico che ricorda invece il predecessore, Giovanni Legnini. La proposta sarà discussa domani in consiglio comunale.

"Senza nulla togliere alle qualità umane, politiche e professionali di Castelli – afferma il segretario del Pd di San Severino, Giovanni Chiarella – riteniamo che la scelta sia inopportuna poiché trascura e ignora completamente i commissari che l’hanno preceduto e che, come lui, si sono prodigati in questa difficile e delicata operazione di ritorno alla normalità. È innegabile che, soprattutto grazie all’intervento dell’allora commissario Giovanni Legnini, ci sia stata una forte accelerazione delle pratiche della ricostruzione".

Le motivazioni dell’amministrazione sono legate al riconoscimento dell’operato per l’Ittis Divini, la casa di riposo, il ponte dell’Intagliata, opere strategiche per la città che hanno avuto il loro avvio dalla gestione Legnini che, in particolare, era riuscito a districare la matassa del Divini.

"Il senatore Castelli – sottolinea Chiarella – ha raccolto il testimone e ben si è comportato nel proseguire l’opera iniziata. Sarebbe stato più corretto, a nostro avviso, conferire la cittadinanza onoraria alla struttura commissariale o almeno anche al precedente commissario Legnini. Per usare una metafora sportiva, in una staffetta non si può premiare solo chi taglia il traguardo".