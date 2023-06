Cittadinanza onoraria al professor Massetti

di Diego Pierluigi

"Un figlio del nostro territorio". Così il sindaco Andrea Gentili, sullo sfondo di Palazzo Bonafede, ha definito il professor Massimo Massetti, oggi direttore dell’area Cardiovascolare e della Cardiochirurgia della Fondazione Policlinico "Gemelli" e titolare della cattedra di Cardiochirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, prima di consegnargli la cittadinanza onoraria e la chiavi della città. Una cerimonia che si è svolta durante un’assise comunale aperta alla cittadinanza e alla presenza di tante autorità civili e militari che hanno potuto vedere da vicino colui che viene inquadrato come il "Bernard italiano", in omaggio al chirurgo sudafricano che praticò il primo trapianto di cuore della storia. Massetti è nato a Cortona nel 1964 in Toscana, in provincia di Arezzo, ma tra il 1976 e il 1981 ha vissuto a Monte San Giusto in quanto suo padre era al comando della locale stazione dei Carabinieri. "La comunità tutta gli riconosce – ha ribadito il primo cittadino nelle motivazioni – il valore di un impegno morale di alto profilo e ne elogia l’altruismo e il rispetto profusi nella cura dei suoi pazienti, qualità che hanno distinto l’uomo prima ancora che il medico. In particolare, l’attitudine a donare se stesso con iniziative solidale, prima tra tutte l’onlus da lui creata "Dona la vita con il cuore", che ha saputo unire e mai dividere e ha profuso la sua esperienza nella trasformazione di giovani marchigiani in nuovi medici. Inoltre, è autore del manifesto per medicina del futuro che è la guida nel progresso scientifico nella tutela della salute gratuita e universale". Visibilmente emozionato il professor Massetti. "Sento di appartenere a questa comunità – ha esordito –. Ho sempre vissuto dentro le caserme, quando mi chiedevano a quale paese sentissi di appartenere, dicevo che ero marchigiano e sangiustese. Arrivai che frequentavo la seconda media, e ho trovato un’accoglienza calorosa e una seconda famiglia. Qui ho incontrato amicizia e condivisione, partecipando alla vita degli scout – ha aggiunto Massetti –. Ricordo che erano gli anni di una rigogliosa attività calzaturiera. Anche io imparai a mettere il mastice nelle suole, tutto ciò mi ha costruito, dandomi quei valori che mi hanno accompagnato nel futuro".