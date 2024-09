Macerata dà la cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli

Macerata, 23 settembre 2024 – È partito il conto alla rovescia per l’inaugurazione di oggi pomeriggio, alle 18, dell’Hub educativo 0-11 a Sforzacosta. Al maestro Andrea Bocelli sarà assegnata la cittadinanza onoraria per la vicinanza a Macerata. L’intervento Lotto B del progetto, realizzato dalla Andrea Bocelli Foundation Abf in collaborazione con il Comune, ha visto la ristrutturazione della scuola primaria “G. Natali” e del giardino circostante ed è stato realizzato in 150 giorni: si tratta del secondo step dell’ampio progetto iniziato con la costruzione del Polo per l’infanzia 0-6, inaugurato lo scorso 22 novembre. A presenziare il taglio del nastro anche il maestro Bocelli insieme alla moglie Veronica Berti. Ci saranno anche Albano e Serena Autieri all’inaugurazione del lotto B dell’hub educativo 0-11 di Sforzacosta.

Prima del taglio del nastro, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani consegneranno la cittadinanza onoraria al maestro Bocelli. Alla cerimonia si uniranno anche Andrea Paris, Matthew Lee, Nicola Pesaresi & Isotta, Lorenzo Baglioni, Cecille, Alessio Nelli, Angelica Gismondi, Eleonora Fiorentini, i talenti della Abf Masterclass di scrittura creativa Abf Matteo Trapanese, Eva Sinacciolo, Luca Fol, Antonio Di Maita, Francesco Carlon. A condurre l’appuntamento saranno il giornalista Paolo Notari e la cantante e compositrice Ilaria Della Bidia. Il catering sarà curato dagli studenti dell’istituto alberghiero "Varnelli" di Cingoli. La cerimonia di oggi pomeriggio a Sforzacosta è aperta alla comunità, non solo della frazione ma anche dell’intera città (in caso di pioggia l’appuntamento si svolgerà al teatro Lauro Rossi); si potrà seguire la diretta del programma della giornata sui canali social del Comune di Macerata e su quelli della Andrea Bocelli Foundation, dove sono riportati anche tutti i particolari dell’intervento fortemente voluto dall’artista.

L’inaugurazione (aperta appunto al pubblico, è possibile registrarsi gratuitamente al link Biglietti Inaugurazione ABF Hub Educativo 0-11 Sforzacosta – Eventbrite) avrà inizio alle 18 negli spazi pubblici adiacenti la sede della nuova scuola, in via Natali, con un programma di attività per grandi e piccoli. Non mancheranno ospiti amici della fondazione e tante sorprese. La città di Macerata, in virtù dell’importanza dell’opera della Andrea Bocelli Foundation, ha deciso nell’occasione di conferire la cittadinanza onoraria ad Andrea Bocelli per “l’inestimabile contributo offerto alla diffusione nel mondo della cultura e della musica italiana, per lo straordinario talento e qualità artistiche che Bocelli esprime e per la generosa vicinanza dimostrata alla città di Macerata.

Il progetto dell’Hub

“L’Abf Hub educativo 0-11 non vuole essere solo un edificio, ma un centro di aggregazione e apprendimento – spiegano i promotori -, un luogo in cui i nostri giovani possano crescere e sviluppare le loro potenzialità: rappresenta un passo fondamentale verso il miglioramento della qualità della vita nel quartiere, offrendo spazi moderni e funzionali, aree verdi e luoghi di incontro. Una struttura che sarà in grado di integrarsi nel contesto della località, poiché esprime, oltre ai più evoluti canoni di funzionalità, sostenibilità, innovazione, anche il valore della bellezza”.

Il commissario Castelli: “Hub strategico per tutta la comunità”

“Il completamento del Polo per l’infanzia di Sforzacosta, di cui ho seguito con attenzione i lavori di realizzazione fin dall'inizio, è un evento di grande importanza, perché questo Hub è strategico per tutta la comunità di Macerata – ha aggiunto il commissario alla ricostruzione Guido Castelli -. Si tratta di un nuovo, ulteriore segnale di rinascita reso possibile grazie all’impegno prezioso di Abf che, ancora una volta, sta dimostrando come nel nostro Appennino centrale sia possibile ricostruire innovando, nel segno della sicurezza, della sostenibilità e dell’inclusività”. "Insieme alla Fondazione Andrea Bocelli, il Comune di Macerata andrà a inaugurare il nuovo hub di Sforzacosta che rappresenta un'opera di vera e propria riqualificazione di uno spazio a sostegno di un percorso educativo e formativo che, partendo dalla struttura all’avanguardia, offre poi tutte le opportunità per una crescita di qualità e sviluppo delle nuove generazioni - ha concluso il sindaco Sandro Parcaroli - Un ringraziamento ad Abf che, dopo Sarnano, Muccia e Camerino, continua il suo lavoro di solidarietà e vicinanza verso le popolazioni colpite dal sisma del 2016".