Cittadini beffati dalla sanità dei paradossi

Franco

Veroli

Èla sanità dei paradossi. Si pubblicano continuamente bandi per formare graduatorie a cui attingere per coprire i vuoti in organico e, nello stesso tempo, si fanno decadere prima del previsto le graduatorie dei concorsi. Si aumenta il numero degli accessi alle specializzazioni, ma a quelle in cui servono più medici (a partire da 118 e pronto soccorso) si iscrivono in pochi. Da una parte si cerca disperatamente il personale che – si dice – non si trova, dall’altra i medici si dimettono dal pubblico per andare nel privato, come pure gli infermieri, che vanno anche all’estero. Si spendono ingenti quantità di denaro pubblico per avere professionisti da cooperative private. Si mantengono strutture superate o che andrebbero, quanto meno, riconvertite, mentre si fa fatica a garantire le risorse necessarie a quelle che andrebbero potenziate e rinnovate. Il problema è che a rimetterci sono i cittadini, poiché con sempre maggiore difficoltà il Sistema sanitario nazionale riesce a garantire i servizi e l’assistenza, cioè quel diritto alla salute costituzionalmente garantito. Non è una situazione determinata dalla pandemia: questa ha solo portato alla luce dei nodi che non sono stati mai sciolti, in un contesto nel quale le risorse per la sanità sono state continuamente ridotte (l’eccezione degli anni del Covid non ha mutato il quadro di fondo). A fare la differenza è l’abnegazione dei professionisti della sanità, che si sono fatti e si fanno carico di una mole crescente di lavoro, senza che venga adeguatamente riconosciuto. In tante parti del mondo, nonostante tutto, ancora ci invidiano il nostro Sistema sanitario nazionale, pubblico. E, infatti, tutti dicono di volerlo difendere e potenziare. I fatti, però, dicono altro.