Cittadini e amministratori: "No alla discarica di inerti"

Una sala piena per dire no all’impianto. Cittadini e politici di maggioranza e opposizione ieri pomeriggio hanno affollato la sala del centro civico di via Crivelli, per fare fronte comune contro la realizzazione di una struttura per il trattamento e lo stoccaggio di materiale inerte nella zona di Santa Maria Apparente. L’impianto sorgerebbe in via Del Torrione, nei pressi del Santuario, e la ditta che vuole realizzarlo ha già presentato i documenti necessari.

"Facciamo questo da liberi cittadini – ha detto Amedeo Regini, tra i promotori dell’assemblea – e chiediamo che venga tutelata una zona dove, tra l’altro, è prevista l’edilizia popolare". Tra gli amministratori, il primo a prendere la parola è stato il vicesindaco Claudio Morresi che risiede nel quartiere, promettendo di "fare del tutto per fermare l’intervento". Stesso concetto anche dall’assessore Roberta Belletti: "Faremo valere le nostre ragioni affinché il no sia definitivo". Dopo la Provincia, l’iter prevede che sia la conferenza dei servizi a esprimersi e, in caso di esito positivo, l’impianto sarebbe autorizzato anche con la contrarietà di palazzo Sforza. "Quindi – la linea dettata dall’assessore Ermanno Carassai – dobbiamo essere bravi a coinvolgere gli altri enti perché il diniego passi a maggioranza, portando motivazioni valide. Anzitutto, per quanto riguarda la viabilità, siamo contrari sia al passaggio nella strada esistente che al prolungamento di quella che porta alla zona commerciale. Poi c’è la questione della zona di rispetto dell’acquedotto. In città ci sono già due impianti simili, non ha senso realizzarne un terzo. Infine, solleviamo la questione delle polveri".

A intervenire sono stati anche diversi abitanti della zona. "Possiedo il terreno affianco, dico che dobbiamo metterci la faccia". E si pensa a una raccolta firme per un "quartiere – lo ha definito Mariagrazia Pierluca – già stressato da traffico e lottizzazioni". Il consigliere provinciale Giorgio Pollastrelli ha ribadito la "necessità di una delibera di consiglio comunale", l’ingegnere Giorgio Medori ha puntato nuovamente sulla necessità del vincolo a protezione del Santuario. "Se serve – ha suggerito Francesco Micucci, consigliere comunale di minoranza per il Pd – il Comune dia l’incarico anche a tecnici esterni". Il suo collega Piero Gismondi: "Venendo meno una zona Peep, cambiano i criteri del Piano regolatore. Anche questo è importante per costruire un parere negativo". "Il Santuario – ha concordato Siria Carella del Cea – è anche luogo di cicloturismo. Siamo per il no".

Francesco Rossetti