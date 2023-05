Cittadini: "Il mio trucco fa sentire bene"

Sfatiamo ogni mito: "Il trucco non serve per mascherarsi, non ha accezione negativa e non è per sole donne". Di questo (e di molto altro) tratta il libro "L’apparenza che non inganna" di Clara Cittadini di Recanati, la truccatrice dei vip. Nella sua carriera si è occupata di Neri Marcorè a Corrado Tedeschi, passando per la campionessa di scherma Bebe Vio, Fabio Testi, Flavio Bucci, Paolo Rossi, Amanda Sandrelli, Platinette e Maria Esposito di ’Mare Fuori’. Cittadini, tra l’altro, ha lavorato pure a ‘Il giovane favoloso’, di Mario Martone e sul set internazionale di ‘To Rome with love’ di Woody Allen, ideando progetti di formazione di trucco cinematografico per il Distretto culturale evoluto, con Fondazione Marche cultura e Marche film Commission. Truccatrice per il teatro dell’Opera di Roma, il Nuovo di Spoleto e il festival dei Due Mondi, è stata chiamata a Rio De Janeiro, in Brasile, dove – col suo team – ha truccato i ballerini dei carri del Carnevale. Recentemente, è stata a Tenerife: qui, è stata ingaggiata per una campagna promozionale dall’azienda sportiva Arena. "Il trucco – dice – non è qualcosa che maschera, ma che ‘tira fuori’. Insomma, deve farti sentire bene. Il volume si intitola così perché vorrei sfatare la finta credenza del trucco come maschera, che ci allontana da noi stessi. Direi piuttosto che è un mezzo per far emergere ciò che già ci appartiene". Definisce "particolare" il rapporto con Recanati: "Non mi sono sentita né accettata né riconosciuta, come fu per Leopardi (ride, ndr). Ora, con la presentazione del libro, forse, va meglio: le persone hanno capito che ho fatto un lungo percorso e che c’è molta differenza tra truccatrice ed estetista. Io sono una truccatrice, lavoro sui set, con shooting e servizi fotografici. L’estetista non fa questo, ma si prende cura di tutto il corpo. Ciò che mi dispiace è che a livello nazionale il truccatore non sia adeguatamente riconosciuto e si trovi un gradino sotto quello dell’estetista. Ma se manchiamo noi, si fermano persino i tg". L’esperienza più bella? "Truccare Bebe Vio, che mi ha detto: ‘Clara, non coprirmi le cicatrici, truccami solo gli occhi’".

Nicolò Moricci