Cittadini in campo per ripulire il parchetto. "Nuova vita per i giardini"

"Molti anni fa, era mio padre il custode di questo parco. Insieme a mia madre mise i semi delle due piante di fico. Ora, ho deciso di prendermene cura, un po’ per rispetto loro e un po’ perché voglio una nuova vita per i giardini", dice Loris Tosoni, un cittadino di via della Fontanella che insieme a suo fratello Fabrizio e ad altri abitanti del quartiere si é messo in testa di pulire e mantenere in ordine il parchetto che gli sorge di fronte casa. Con Virgilio Lattanzi e Rossano Achilli, tutti e quattro membri di ‘Basta puzza’, il comitato nato alcuni anni fa per combattere il problema dei cattivi odori provenienti dal vicino impianto di depurazione, si lavora di sabato pomeriggio. "Ho acquistato rastrelli e portato sacchi industriali dalla mia fabbrica – illustra – . Abbiamo raccolto fogliame e aghi di pino, perché se il terreno continuerà a esserne occupato l’erba non crescerà mai. In cambio non chiediamo nulla. Ne abbiamo anche parlato con l’assessore Giuseppe Cognigni, che ci ha ringraziati". Adagiati al muretto, ecco una decina di grossi sacchi pieni zeppi di natura morta, sul prato altri mucchi di aghi pronti per essere smaltiti. I frutti di un lavoro del tutto volontario si possono già raccogliere. "Per la sicurezza, ho messo del nastro attorno a piccoli rubinetti che spuntano da terra e fatto dei segnali attorno alle buche". Più a ridosso della strada, un parcheggio con del verde attorno e qualche panchina ma ancora non siamo nel parco della Fontanella. Due passi in più ed eccoci davanti ad un’inferriata un po’ provata dagli anni. Un paio di ingressi per un campo da basket, giochi per bambini e un corridoio di mattonelle che termina in una rotonda. C’é anche un fabbricato sempre chiuso che fungeva da bocciofila. "E’ un posto nascosto, con la vegetazione folta. Vogliamo eliminare le cattive frequentazioni – confessa Carmen Lisa Carella, presidente del Comitato ‘Basta puzza’ –. Se i giovani vengono qui per passare qualche ora, noi non possiamo che essere contenti, ma chiediamo che lascino pulito" ."Ho eliminato bottiglie e una bici abbandonata – conclude Tosoni –. L’educazione e qualche cestino in più non guasterebbero".

Francesco Rossetti