Cittadini: "Vicinanza concreta a famiglie e giovani"

Quello dell’assessore Linda Cittadini di Castelraimondo è un bilancio "in cammino" del proprio lavoro a servizio della comunità. Tante le iniziative, i progetti e i servizi per "un mondo che ha bisogno di vicinanza, di apertura, di partecipazione attiva e che si rivolge a tutti, non solo alla fragilità. Per quanto riguarda i minori e le famiglie, il Comune ha erogato 250 euro per la compartecipazione alle spese per i 31 bambini iscritti all’asilo nido; sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione e acquistati infissi nuovi e, per il 2024 è previsto lo svolgimento di un progetto in lingua inglese e uno di pet therapy. "Tra gli obiettivi c’è l’acquisto di giochi e attrezzature pedagogiche che favoriscano creatività e crescita. Abbiamo offerto il servizio educativo domiciliare a 16 bambini di cui 2 casi segnalati dal tribunale ed è a carico dell’Ufficio Servizi sociali il Centro di aggregazione Primavera per 19 minori iscritti". A Castelraimondo c’è anche un altro Centro di aggregazione, "Il Municipio", che conta 47 iscritti, un Family point, il Centro per famiglie, il servizio di Mediazione familiare. "Abbiamo previsto anche un contributo in caso di grave emergenza economica: è un fondo di nuova istituzione che nell’ anno passato hanno utilizzato 36 persone". Pensando ai giovani invece, il Comune ha istituito, nel 2023, un fondo per la promozione del benessere che sarà potenziato nel 2024 e, tra le tante attività, è stata data vita alla Consulta dei Giovani. Fra le aree di maggior sensibilità per i servizi sociali c’è sicuramente quella rivolta alla disabilità e alla salute mentale, e nel 2023 i principali servizi erogati sono: l’assistenza educativa domiciliare (13 utenti), la disabilità gravissima (24 contributi), l’assistenza scolastica (17 utenti), i Tirocini di Inclusione Sociale (10 utenti). Per gli anziani infine, sono stati attivati inserimenti "lavorativi" in attività socialmente utili, erogato l’assegno di cura per 8 utenti, è attivo il servizio di assistenza domiciliare per anziani autosufficienti e non autosufficienti (15 utenti). "Abbiamo partecipato al Progetto Mosaico con l’obiettivo di sviluppare e sperimentare una piattaforma collegata a dispositivi di monitoraggio della salute in grado di gestire una serie di servizi come lo screening con specialisti, l’assistenza domiciliare, fisioterapia, ginnastica dolce. Altro importante progetto a cui aderiamo come ATS 17 è il progetto del Pnrr che offre servizi domiciliari sociali di comunità".

Gaia Gennaretti