Cittadino di Civitanova raccoglie sporcizia e rottami in segno di protesta

Raccoglie tutta la sporcizia abbandonata tra l’erba e la ammucchia sotto il canestro del basket dei giardini pubblici. Tantissime bottiglie di plastica e perfino una bicicletta rotta. E’ successo nel quartiere Fontanella e il gesto è, presumibilmente, di un residente stanco di assistere, inerme, da una parte all’inciviltà dei fruitori di quell’area e dall’altra al mancato intervento del Comune per garantire la pulizia. Solo così si spiega la reazione al cattivo uso che in troppi fanno degli spazi pubblici. Perché in quell’area alcuni giorni fa qualcuno ha consumato una festicciola, ma invece di ripulire a dovere ha lasciato un bel po’ di rifiuti in terra, che da allora nessuno ha raccolto. Da qui la decisione dell’ignoto ‘vendicatore’ di farne un bel mucchio e depositarli proprio al centro del campetto di gioco, davanti al canestro, con l’intenzione di dare una lezione a tutti e magari finendo per punire anche chi non c’entrava nulla.