City brand, domani la presentazione

Domani alle 11, nell’auditorium "Dante Cecchi" della biblioteca Mozzi Borgetti si terrà la presentazione del city brand di Macerata, organizzato dall’assessorato al Turismo, durante il quale verrà svelata l’identità visiva e i valori che caratterizzano la nostra città. L’iniziativa sarà infatti l’occasione per scoprire come il nuovo marchio rappresenterà Macerata, promuovendo la sua identità, la sua cultura, la sua storia e il suo potenziale turistico. "Il progetto del city brand nasce dall’esigenza di dare un’immagine unitaria a Macerata – spiegano dal Comune –, arricchita dalla sua storia, dalle tradizioni e dalle sue potenzialità. Durante l’appuntamento verranno presentati i risultati dell’ampio lavoro di ricerca scientifica, artistica, sociale e culturale e analisi, condotte dallo Studio Sonnoli, eccellenza internazionale del graphic design, a cui è stato affidato il progetto di creazione". L’appuntamento prevede, dopo i saluti istituzionali, gli interventi dell’assessore al Turismo Riccardo Sacchi (foto), dei docenti Simona Castellani ed Emilio Macchia dell’Accademia di belle arti, di Leonardo Sonnoli e Irene Bacchi dello Studio Sonnoli e della docente dell’Università di Macerata Alessia Bertolazzi. Le conclusioni saranno invece a cura dell’assessore all’Innovazione ed E-government Marco Caldarelli. "Attraverso gli interventi – spiegano dal Comune –, sarà possibile comprendere come il nuovo marchio possa diventare un veicolo di promozione turistica e culturale grazie anche alle attività di promozione e comunicazione del progetto che verranno avviate".