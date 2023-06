Ciuffi d’erba alta sulle pareti, Porta San Filippo "abbandonata"

Senza ombre di dubbio Porta San Filippo è la più bella porta di ingresso della città. I recanatesi ne sono molto affezionati perché fra le porte che sono rimaste è sicuramente quella meglio conservata con il suo aspetto medievale. Questa porta ghibellina fu parzialmente restaurata nell’Ottocento dall’ingegnere Collina. Piange, quindi, il cuore vederla oggi trascurata al punto che la vegetazione ha finito per deturpare il suo aspetto esteriore formato dal grande torrione e dalle mura fortificate. Un altro esempio di come oggi si ponga, purtroppo, poca attenzione alla cura dei monumenti infestati dalle erbacce che ne minano non solo la loro bellezza ma anche la loro struttura muraria. Eppure, si tratta di intervenire periodicamente con una semplice opera di pulizia per mantenerli gradevoli e storicamente e culturalmente interessanti. Un altro monumento, che pure necessiterebbe di un intervento simile, è la Torre del Passero Solitario, all’interno dell’antico chiostro degli agostiniani, anch’esso di proprietà comunale, meta di molti turisti attratti dalla poetica leopardiana.