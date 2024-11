Ciufoli al Festival Storie. Risate e balli con "Tipi"

Domani alle 17.30 al teatro Angeletti di Sant’Angelo in Pontano, per il Festival Storie, arriva Roberto Ciufoli con "Tipi". Un viaggio nell’universo umano, esplorato con ironia dall’attore e comico romano. "Ciufoli, autore e protagonista, porta sul palco una galleria di “tipi“ umani che, con le loro manie e caratteristiche, ci raccontano la nostra umanità, i nostri vizi e le nostre virtù, i nostri difetti e le nostre stravaganze – spiegano i promotori –. Ogni personaggio è un piccolo mondo, con gesti, tic, movenze e modi di parlare. Con un ritmo incalzante e una verve trascinante, Ciufoli passa da un personaggio all’altro creando un vero e proprio “multi one man show“, ricco di monologhi, poesie, sketch e balli, uno spettacolo che ci invita a sorridere delle nostre debolezze e a celebrare l’umanità nella sua complessità e ironia".

"Se dovessi rappresentare il “tipo“ marchigiano lo farei molto laborioso – dice Ciufoli –, i marchigiani hanno sempre voglia di fare, non ho visto mai rassegnazione in loro. Per questo le Marche sono una regione splendida: qui gli abitanti custodiscono e curano il loro territorio, e i teatri ne sono la riprova, tanto che quelli marchigiani concorrono ad essere patrimonio dell’Unesco, veramente una perla rara. Sono sempre molto felice di tornare nei teatri dei piccoli borghi grazie al Festival Storie". "È importantissimo saper ridere di noi stessi – ha proseguito Ciufoli –, l’aspetto fondamentale dello spettacolo è proprio questo. Oggi tutti sembrano essere più seri e permalosi, il famoso “politicamente corretto“, che servirebbe a salvare i rapporti sociali, secondo me li ha peggiorati, non siamo più disposti a prenderci in giro e a farci prendere in giro e questo elimina quella parte di gusto propria dell’ironia". Biglietti ai numeri 0734.632800 e 0734.710026, 15 euro intero, 8 euro ridotto under 14.