Civico 22, a capo dell’associazione rimane Dignani

Paolo Dignani è stato riconfermato coordinatore di Civico 22, a Tolentino. Si è svolto domenica il primo congresso di questa associazione politico-culturale. Le votazioni hanno confermato "in maniera plebiscitaria la rinnovata fiducia a Dignani come coordinatore", spiega il gruppo in una nota congiunta inviata alla stampa. Ed è stato eletto il nuovo direttivo, composto da Nicola Serrani, Valentina Rossi, Catia Fianchini e Ilaria Cardarelli. Massimo D’Este, consigliere comunale e membro del Civico 22, ha ringraziato per l’evoluzione di questa esperienza che lo ha portato ad essere eletto nell’assise comunale.

La Cardarelli, che fa parte del movimento dagli albori, ha sottolineato l’importanza del momento congressuale, considerato come un punto zero. Lancia l’appello verso l’organizzazione capillare di attività, iniziative e progetti che guardino al futuro della città. Il dibattito, domenica, è continuato con gli interventi di Andrea Pallotti, Mino Lamanna, Alessandro Luciani, Serrani e Roberto Baldoni. "C’e’ un grande senso di appartenenza e la collocazione è chiaramente a sinistra, alternativa quindi alla maggioranza e alla minoranza sconfitta – spiega il gruppo –. Il Civico22 apre il tesseramento ed è in ascolto".

l. g.