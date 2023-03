Civico 22: "Dispiace l’uscita dalla coalizione di Dipende da Noi"

"Noi del Civico 22, freschi di un congresso che ha avuto come linea guida principale la continuità del centro sinistra locale, apprendiamo con sincero dispiacere dell’uscita del gruppo Dipende da Noi dalla coalizione "Tolentino città aperta", che ha sostenuto Massimo D’Este come candidato sindaco alle ultime amministrative". Inizia così la risposta di Civico 22, rappresentato da Nicola Serrani, membro del direttivo, all’uscita del movimento Dipende da Noi dalla coalizione di centrosinistra. "La campagna elettorale del centrosinistra si è contraddistinta per unità di intenti e per la scrittura di un programma condiviso nella sua totalità – prosegue Serrani per Civico 22 –, programma al quale Dipende da Noi ha contribuito con un apporto tecnico e umano importantissimo. Rispettiamo le argomentazioni di Dipende Da Noi, anche se come Civico 22 non abbiamo riscontrato diversità di vedute su temi rilevanti per la città. Siamo a lavoro sui temi, sul programma e crediamo che la sinistra debba uscire dalla sua "elitarietà". Ringraziamo Dipende da Noi per l’enorme apporto dato nel corso della campagna elettorale per D’Este e auguriamo un buon lavoro a una forza politica che con il suo nuovo slogan "Riprendiamoci il comune" indica l’inizio di un nuovo ambizioso percorso".