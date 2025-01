Civico 22:: "L’alternativa siamo noi"

"Civico 22 è al lavoro perché nasca una nuova compagine di alternativa all’amministrazione e alle destre". È il diktat di Civico 22, ribadito domenica all’assemblea annuale degli iscritti. Dopo l’approvazione del bilancio illustrato da Nicola Serrani, il consigliere Massimo D’Este ha evidenziato "le difficoltà nell’adeguarsi a un modo di fare politica che non fa balzi in avanti, stretto nella morsa degli slogan". Il coordinatore Paolo Dignani ha presentato il documento politico di metà consiliatura. Il gruppo ha sottolineato il contesto nel quale agisce Civico 22, "in cui prevale la politica urlata". "Uno dei futuri obiettivi – concludono – è di essere protagonisti del rilancio della cultura della solidarietà, dell’attenzione alle fragilità, dello sviluppo sostenibile, del rispetto delle diversità, dell’attenzione al mondo del lavoro mediante il dialogo e il confronto con le forze politiche che si riconoscono negli stessi valori, con l’associazionismo e il volontariato".