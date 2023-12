Civico22 rilancia il centrosinistra: "Un modello di città sostenibile"

"Civico22 ribadisce con forza il progetto politico con l’ambizione di rilanciare il centrosinistra in città per affermarsi ed essere punto di riferimento del suo elettorato solo e grazie alla forza e alla bontà delle sue idee e proposte". È quanto sottolineato dal coordinatore Paolo Dignani all’assemblea degli iscritti dell’associazione politico-culturale Civico22, l’altro ieri, a due anni dalla nascita del movimento e a quasi un anno dal primo congresso. Nel corso dell’introduzione, Nicola Serrani del direttivo ha ribadito l’importanza di appuntamenti come questo, in presenza, per non perdere il contatto con il confronto reale e ha ringraziato per la risposta partecipativa. Dignani ha poi illustrato il documento politico redatto dal direttivo, che è stato votato all’unanimità insieme al bilancio annuale. È intervenuto anche il consigliere comunale Massimo D’Este. "La realtà del Civico22 è sempre al lavoro, nel pieno rispetto del programma elettorale – hanno spiegato i promotori – per continuare ad alimentare una proposta inclusiva, aperta, trasparente e partecipata, capace di riavvicinare alla "cosa pubblica" anche coloro i quali, soprattutto tra i più giovani, hanno ormai perso interesse nel futuro della città e nella partecipazione alla vita politica locale. Il documento si sviluppa sui principi di equità sociale, tutela dei diritti individuali e collettivi, solidarietà e sussidiarietà, integrazione, sicurezza e benessere dei cittadini e tutela dell’ambiente. Un altro modello di città e comunità, che sia prospera, sostenibile e che non lasci indietro nessuno".