’CivitaNoi’ chiede un consiglio comunale aperto sulla sanità

"Quando governava il centro sinistra in Regione i comitati pro ospedali pubblici additavano la possibilità di affidare alle cooperative la professione infermieristica. Oggi, con i medici delle cooperative che integrano i pronto soccorso i comitati stanno in silenzio". Comincia così una lettera aperta dell’associazione CivitaNoi indirizzata al sindaco "perché – spiega – sono a rischio i progressi nel socio sanitario degli ultimi cinquanta anni". Sul tema viene chiesta la convocazione di un consiglio comunale aperto. "Abbiamo appreso dello spostamento della guardia medica al primo piano dell’ospedale. Questo potrebbe creare scompiglio alle attività ambulatoriali. Chiediamo al sindaco di indire un consiglio aperto per discuterne".