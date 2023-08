Civitanova, accoltella il rivale in amore e scappa. E’ caccia all’uomo

Civitanova Marche (Macerata), 22 agosto 2023 – Accoltellamento in un’area di servizio a Civitanova: è caccia all’uomo. L’episodio si è verificato attorno alle 18 di oggi nell’area servizio Is in via De Amicis, nella zona del cimitero. Stando alle primissime ricostruzioni, un uomo avrebbe colpito con diversi fendenti il rivale in amore. Il tutto sarebbe accaduto dopo che l’accoltellatore avrebbe visto la sua ex con il nuovo compagno nei pressi del bar dell’area di servizio.

La vittima dell’aggressione, di nazionalità albanese, sarebbe stato colpito al fianco e nella zona del collo. Sarebbero due le ferite principali, non particolarmente gravi: l’uomo è stato portato al pronto soccorso di Civitanova, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quanto all’aggressore, si tratterebbe di un italiano, già noto alle forze dell’ordine. Dopo l’accoltellamento, si è dato alla fuga e ora sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri. L’aggressione sarebbe stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio.

Servizio in aggiornamento