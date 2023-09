"Civitanova: Adesso aspettiamo che si chiarisca il caso"

"Siamo davanti a una vicenda in cui sono entrati in campo gli avvocati, una scelta che peraltro ritengo legittima da parte dell’amministrazione comunale, e penso sia opportuno verificare tutti gli aspetti della questione della ex Cecchetti prima di affrontare l’argomento anche in sede di commissione". E’ il commento di Roberto Pantella, consigliere comunale di Fratelli d’Italia e presidente della commissione urbanistica, davanti alla critica posta da Gismondi (Nuova Città) per la sua richiesta, caduta nel vuoto, di riunire l’organismo in cui approdano le pratiche urbanistiche cittadine, ma il cui voto non è vincolante per le successive scelte del consiglio comunale. "Nessuna volontà – dice Pantella – di non andare alla convocazione, con Gismondi di questo abbiamo anche discusso e lui conosce la mia posizione. Appena la situazione sarà più chiara porterò il documento in commissione".

l. c.