Civitanova all’Opera, c’è Nabucco al Rossini con la regia di Fragnelli

Domani alle 21.15 si aprirà il sipario del Rossini di Civitanova per "Nabucco" di Giuseppe Verdi: tra gli interpreti, il soprano georgiano, ma ascolano di adozione, Iano Tamar, il baritono Elia Fabbian e il basso croato Luciano Batinic, che hanno cantato in importanti teatri. Si esibiranno l’Orchestra Sinfonica dell’Adriatico e il Coro Ventidio Basso. La regia è curata dal giovane regista Marco Fragnelli, le scene sono di Sauro Maurizi. Lo spettacolo rientra nella sesta edizione della stagione lirica Civitanova all’Opera.

Fragnelli, come spiega il successo di Nabucco sin dalla prima rappresentazione nel 1842?

"A parte la musica straordinaria, è uno dei primi lavori in cui Verdi usa i temi, in questa occasione quelli della pace e della guerra, che ripete durante l’opera. È un ritorno continuo che contribuisce a far sì che quelle parole entrino negli spettatori spingendoli alla fine a canticchiarle. C’è poi una componente drammaturgica: il fatto che due popoli si scontrano".

Qual è la sua chiave di lettura che lo spettatore vedrà al Rossini di Civitanova?

"Ci muoveremo su due piani. Nel primo troveremo le spaccature del popolo, in fondo anche oggi siamo divisi su molti temi; nel secondo, si punta su quella familiare tra le sorelle Abigaille e Fenena. Il coro sarà un testimone delle spaccature esistenti nei tempi".

Qual è la difficoltà per un regista che deve lavorare con i cantanti concentrati sul risultato vocale?

"Nell’opera convivono molti linguaggi e occorre trovare un compromesso, perché ci sia tra loro l’armonia".

Cosa l’ha colpita rileggendo il libretto di Nabucco?

"Gli effetti speciali che arriveranno con Puccini, ma Verdi li anticipa come per esempio quando Nabucco viene colpito da un fulmine".

Come è la gestione degli spazi considerando che tra orchestra, coro e cantanti saranno coinvolte 120 persone?

"Volevo che il coro fosse un testimone e sarà sulle balconate per far sì che il pubblico si senta circondato, sul palco ci saranno solo i cantanti ma in un momento molto importante sarà riempito anche dal coro".

Ecco cosa ha detto il direttore artistico Alfredo Sorichetti: "Il tema dei legàmi e delle divisioni prende spunto dalla storia antica per parlare della contemporaneità: in un’era in cui siamo tutti interconnessi tramite i social, siamo però sempre più soli e più divisi. Il nostro Nabucco è una esortazione a superare le divisioni e all’unione per popoli". I biglietti sono disponibili su www.ciaotickets.com, nei punti vendita del circuito e alla biglietteria dei Teatri, aperta: oggi (10-12 Annibal Caro e 17.30-19.30 Rossini) e domani (10-12 e dalle 18.30 al Rossini).