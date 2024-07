Civitanova Alta splende con gli eventi estivi

Gli eventi estivi fanno risplendere Civitanova Alta, il borgo storico alla ribalta. Il direttore artistico Joel Giustozzi: "Un luogo troppo spesso dimenticato dai civitanovesi". Nel giro di pochi giorni sono stati due gli eventi organizzati nella città alta, sotto la direzione del giovane artista civitanovese, che ha iniziato la sua carriera dieci anni fa, portando spettacoli luminosi a base di Led e laser nei piccoli locali marchigiani: la rievocazione Civitate Nova, l’elezione del Podestà, andato in scena lo scorso 22 giugno, e Il Borgo Magico, la settimana scorsa. "In una settimana, due grandi eventi hanno portato alla ribalta il borgo di Civitanova Alta – ha detto Giustozzi –. La seconda edizione della Rievocazione storica ha coinvolto numerose associazioni, con circa duecento persone tra artisti, figuranti, mercanti, arcieri e combattenti. Contestualmente, il Borgo Magico, il festival di artisti di strada giunto alla sua quarta edizione, ha attirato grande attenzione. Entrambi gli eventi sono stati organizzati dalla Proloco di Civitanova Alta La buona riuscita di queste manifestazioni è stata possibile grazie al supporto della Regione Marche, del Comune di Civitanova Marche e degli sponsor. Nonostante abbia girato tutta l’Italia organizzando eventi e lavorando come autore per artisti televisivi, le emozioni più forti le ha provate proprio nei vicoli di Civitanova Alta, a due passi da casa". Questo fine settimana a Civitanova Alta va in scena Borghi Aperti. Domenica visita guidata gratuita accompagnati dal prof Alvise Manni e dalla docente Anna Maria Vecchiarelli del Centro Studi Civitanovesi e Valerio Gaetani dell’ArcheoClub. Il ritrovo è al Caffè del Teatro Cerolini, alle 21.20, senza obbligo di prenotazione. In concomitanza Citavinò, degustazione vini con area food, spettacoli e musica.

Chiara Marinelli