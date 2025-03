Civitanova Cammina, divertimento e solidarietà

Il Civitanova Cammina Party non è stato solo una cena tra amici, ma una dimostrazione concreta di quanto il gruppo sia diventato un punto di riferimento per il benessere, la socialità e anche per la solidarietà e il sostegno a chi ne ha bisogno. La serata, animata da karaoke, risate e una lotteria di beneficenza, ha visto una grande partecipazione e ha permesso di raccogliere 335 euro, che saranno devoluti all’Associazione nazionale volontari lotta contro i tumori.

"Civitanova Cammina è nato come un semplice gruppo di amici che condividono la passione per il movimento, ma oggi è molto di più: un punto di riferimento per chi crede nel valore della socialità e della solidarietà – ha commentato la presidentessa Roberta Belletti –. Ogni evento che organizziamo è un’occasione per stare bene e per fare del bene". L’entusiasmo e la partecipazione alla serata confermano che Civitanova Cammina è molto più di un gruppo di camminatori: è una realtà attiva, inclusiva e aperta a nuove iniziative.