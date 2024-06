Civitanova Cardioprotetta, lezioni salvavita

"Civitanova Cardioprotetta", un incontro sulle tecniche di primo soccorso con il prezioso contributo del primario Umberto Berrettini.

Mercoledì nella sala del consiglio comunale alle 21.15, il Comune di Civitanova in collaborazione con Medical Assistance Italia organizza "Civitanova Cardioprotetta" un incontro formativo per sensibilizzare la comunità sull’importanza delle tecniche di primo soccorso e sull’utilizzo dei defibrillatori automatici esterni installati in città. L’iniziativa è promossa dal consigliere comunale Roberto Pantella, coordinatore della Croce Verde di Civitanova, a seguito di un confronto con l’amministrazione comunale per dare massima diffusione di informazioni su come riconoscere e affrontare un arresto cardiaco e utilizzare i dispositivi presenti sul territorio per contribuire a rendere Civitanova un luogo più sicuro per tutti. Il progetto prevede anche la formazione di venti operatori, di cui cinque da individuare tra gli esercenti balneari in considerazione dell’intenso movimento turistico estivo in spiaggia, tre tra i volontari di protezione civile, due tra il personale della biblioteca e dieci tra il personale comunale.

Il programma di mercoledì si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Fabrizio Ciarapica e dell’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi. "Civitanova Cardioprotetta non riguarda solo l’installazione dei defibrillatori ma rappresenta un vero e proprio impegno collettivo – spiega Pantella –. Siamo consapevoli che non basta soltanto avere i Dae a disposizione, è fondamentale che ciascuno di noi sappia come usarli correttamente. Per questo è intenzione dell’amministrazione organizzare sessioni di formazione gratuite ad iniziare proprio da giovedì 19, aperte a tutta la cittadinanza. L’importanza di questo progetto è duplice: da una parte vogliamo migliorare la sicurezza e il benessere della nostra comunità, dall’altra promuoviamo una cultura di solidarietà. Sapere che possiamo contare l’uno sull’altro in momenti critici rafforza il legame sociale e ci rende una comunità più forte e unita".

Questi gli interventi di mercoledì: "Informazioni cruciali sulla prevenzione e gestione delle emergenze cardiache" con il contributo del primario Umberto Berrettini, direttore dell’unità operativa della cardiologia/Utic di Civitanova; "Nozioni teoriche e dimostrazione pratica, simulazione di situazioni di emergenza con l’utilizzo del Dae" a cura del personale tecnico della Medical Assistance, che illustrerà il funzionamento e le modalità di utilizzo dell’apparecchio. Seguirà una sessione aperta di domande e risposte con la possibilità di effettuare prove pratiche sui manichini.

