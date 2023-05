Civitanova Classica Piano Festival Si comincia con Lorenzo Di Bella

Via alla quindicesima edizione di ‘Civitanova Classica Piano Festival’, che avrà inizio nella serata di venerdì con il concerto della Fondazione Orchestra regionale delle Marche (Form). Appuntamento alle 21.15 al teatro Annibal Caro, con il programma della serata che prevede l’esecuzione del Divertimento K136 di Mozart per archi e del Concerto in Re maggiore per pianoforte e orchestra di Haydn, eseguiti dal direttore artistico e ideatore del Festival, Lorenzo Di Bella (nella foto). Nella seconda parte dell’esibizione, spazio alla violinista polacca Karolina Nowotczynska e alla pianista Inkyoung Lee, che eseguiranno il celebre Doppio Concerto di Mendelssohn. Sul palco, anche il maestro praghese Marek Stilec. La serata di venerdì è organizzata insieme all’Unitre, con la quale si è deciso di dar vita ad una miniserie di appuntamenti all’interno del cartellone denominati per l’appunto Concerti Unitre. L’ormai storica rassegna cittadina si chiuderà il prossimo tre dicembre, sempre con un concerto della Form. Civitanova Classica Piano Festival è promosso dall’Associazione di promozione sociale ‘ArteInMusica’ in coorganizzazione con l’Azienda dei Teatri ed il contributo di Comune, Regione Marche ed alcuni importanti sponsor privati. Info su www.civitanovaclassica.it, nei canali social e al numero 348.3442958. I biglietti sono reperibili in prevendita su www.ciaotickets.com, nei punti vendita del circuito e al teatro Annibal Caro il giorno dell’evento, a partire dalle 18.30.