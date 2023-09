"Civitanova: da anni aspettiamo bagni e spogliatoi. È ora di intervenire"

"Da anni aspettiamo i bagni, gli spogliatoi e altri interventi necessari: basta prese in giro". È il duro sfogo di Paolo Squadroni (nella foto), presidente dell’Academy Civitanovese, società di calcio con settore giovanile che gestisce il campo in sintetico di via del Tirassegno, in città alta. "L’amministrazione – dice – si dovrebbe interessare di duecento ragazzini civitanovesi e delle loro rispettive famiglie, invece risulta assente". Il numero uno del club constata i successi ottenuti in otto anni di attività, una crescita che a suo avviso dovrebbe essere accompagnata dalla fruizione di un impianto adeguato alle varie esigenze. "Siamo una realtà molto virtuosa – aggiunge –, abbiamo dato ragazzini a società importati come Genoa, Sampdoria, Parma , Perugia e Cesena. Questo ci inorgoglisce molto, ma c’é bisogno di strutture, perché vorremmo ospitare nel nostro impianto compagini provenienti da fuori regione". Squadroni presenta lo stato dell’arte del campo del Tirassegno, con il sintetico inaugurato nel 2020, un progetto di 780 000 euro complessivi con mutuo al Credito sportivo: "è incompleto – sottolinea –, mancano spogliatoi e bagni, che attendiamo da quattro anni. La gradinata rovina il belvedere di un impianto di nuova generazione, fiore all’occhiello di questa Amministrazione. Inoltre, non sono state effettuate le manutenzioni straordinarie spettanti al Comune, come l’intaso. Per altre situazioni, tra cui la sostituzione delle porte pericolanti negli spogliatoi, abbiamo provveduto noi, nonostante non ci spettasse. Sono consapevole che occorrono interventi anche in altre strutture, però sarebbe giusto iniziare un’opera e portarla a termine, perché ci guadagnerebbero tutti".

f. r.