"Civitanova è la città di tutti": il video spot

Una voce narrante accompagna la vista, con un drone, della spiaggia ma anche degli scorci della città Alta. "Borgo marinaro che ha saputo trasformarsi in una città dalle mille sfumature senza perdere il profumo e la magia della piccola comunità", si ode nel filmato ‘Civitanova unisce’, spot dell’estate civitanovese dopo i precedenti con Vittorio Brumotti e ‘Risvegli’. Girato dal regista Daniele Graziani (Cuk Studio), su idea del Comune e dell’Associazione balneari civitanovesi (Abc), i protagonisti delle scene sono cittadini, commercianti, operatori balneari, bagnini di salvataggio, ma anche parrucchieri e negozianti. Una signora, all’ombra dei fusti di piazza XX Settembre, invia un messaggio ad un’amica: la invita a venire "qui", dove "c’é un evento bellissimo". Scorrono le immagini dei concerti in piazza ed ecco che da un taxi scende una ragazza, é l’amica che giunge dal capoluogo toscano e le due si stringono in un abbraccio. E in un abbraccio collettivo, quello dello scorso 23 maggio, termina anche il video spot, un momento in cui amministratori, gestori di chalet e semplici bagnanti sono insieme: "Civitanova é la città di tutti" si dice con vista ai tre lungomari. "Sono quello che inventa storie ma ho la fortuna di lavorare su un comune dove le storie sono già belle di loro. Lo slogan di quest’anno – ha illustrato Graziani nella convention di ieri – vuole rafforzare l’idea di una Civitanova unita, dai commercianti ai balneari alle diverse realtà". "Un video all’altezza della nostra bella città", il commento del primo cittadino al fianco della Gironacci, che esulta: "Dalla collaborazione tra pubblico e privato si hanno risultati eccellenti come questo". "Per due anni ci siamo fermati – ha dichiarato Aldo Ascani (Shada) al fianco di Marco Scarpetta (Raphael beach) – e oggi torniamo con un’idea di città accogliente, che abbraccia tutti".

Francesco Rossetti