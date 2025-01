Civitanova e la stretta sugli alcolici. L’ordinanza tarda ad arrivare, summit in Comune con Ciarapica

Un summit a Civitanova con il sindaco Fabrizio Ciarapica, per parlare dei provvedimenti contro la movida molesta discussi in prefettura e non ancora adottati. Oggi il prefetto di Macerata Isabella Fusiello sarà a Palazzo Sforza, per esaminare quello che definisce "uno dei casi più delicati della nostra provincia".

Se da un lato la prefettura monitora – con la procura e i vertici di polizia, carabinieri e finanza – gli ultimi inquietanti episodi incendiari registrati a Civitanova, su cui sono in corso le indagini e su cui al momento non si può dire nulla, dall’altro lato l’attenzione è alta anche sulle risse e i danneggiamenti che si registrano la notte vicino ai locali, lungo le vie centrali della città. Nel corso di una recente riunione del comitato per l’ordine pubblico, in prefettura, con il sindaco Ciarapica si era condivisa l’esigenza di due ordinanze: una per far sì che i locali comunicassero agli uffici comunali eventuali feste almeno quattro giorni prima con una Scia, la segnalazione certificata di inizio attività, e la seconda per vietare la somministrazione di alcolici oltre un certo orario. Sulla comunicazione di feste e serate particolari, il Comune ha approvato subito un protocollo con gli esercenti. Invece l’ordinanza sul divieto di vendere alcolici non è ancora stata firmata.

"Con il sindaco faremo il punto sulla situazione – spiega il prefetto –. I servizi di ordine pubblico sono stati aumentati, soprattutto nel fine settimana. Ma è dopo che andiamo via noi con le pattuglie, alle 5 o alle 6 di mattina, che si registrano le risse". I residenti intorno al Donoma sollecitano da tempo una presenza fissa delle forze dell’ordine, per impedire danneggiamenti e schiamazzi. "Ma non si può chiedere alle pattuglie di presidiare un locale, diventerebbe un servizio di polizia a disposizione di un privato. Devono essere i locali a predisporre un servizio di vigilanza anche all’esterno".

Il senso dell’ordinanza anti alcolici era proprio quello di tenere a bada le risse tra ubriachi in strada, perché se vicino a un locale si registra qualche episodio di movida molesta il locale può esserne chiamato a rispondere, con il rischio di una chiusura temporanea. L’orario dopo il quale la vendita di alcolici sarebbe stata vietate non era stato definito in sede di comitato per l’ordine pubblico, con il prefetto. Ma oggi, visto che l’ordinanza ancora non risulta predisposta, se ne riparlerà ancora in Comune, cercando di trovare una soluzione che responsabilizzi anche i gestori dei locali su quanto avviene poi all’esterno, tra le case dei civitanovesi, piuttosto esasperati da questi fenomeni.

