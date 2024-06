Civitanova e Macerata. Presentati i volumi tiflodidattici

"Terre che leggono", a Civitanova presentati i volumi tiflodidattici del Museo Omero Si è svolta alla Pinacoteca di Civitanova la presentazione dei volumi tiflodidattici realizzati dal Museo Omero nell’ambito del progetto "Terre che leggono". Il Museo Omero, come il Comune di Civitanova, è partner del progetto e ha realizzato due volumi, per non vedenti, uno dedicato alla Pinacoteca di Civitanova e un altro ai Musei civici di Palazzo Buonaccorsi. All’incontro erano presenti Enrica Bruni, direttrice della Pinacoteca della città rivierasca che ha fatto gli onori di casa, l’assessore alla Cultura del Comune di Macerata Katiuscia Cassetta e il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica che hanno portato i saluti istituzionali. L’assessore Cassetta ha mostrato grande soddisfazione per la creazione di questa rete di partenariato tra i due Comuni che ha reso possibile vincere, con "Terre che leggono", il progetto del Cepell.