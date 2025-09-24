Civitanova e Palermo. Il gemellaggio dell’Ucai sancito in una mostra

Con una mostra collettiva, verrà sancito il gemellaggio tra l’Ucai (unione cattolica artisti italiani) di Civitanova e quella di Palermo. L’occasione di sabato, quando al Chiostro di San Francesco è prevista l’inaugurazione di "L’arte che rivela" (ore 17), darà modo di rafforzare un legame iniziato a maggio e che prosegue ora mediante un’esposizione di opere pittoriche, appartenenti sia ad artisti cattolici civitanovesi che palermitani. Al taglio del nastro è prevista la presenza del presidente della sezione di Palermo, Salvatore Sammataro, insieme con Giuseppina Coppola, della locale sezione. Per Civitanova partecipano: Angelita Angelini, Maria Baldini, Carmen Bruno, Giuseppe Branchesi, Giuseppina Bascietto, Daria Castelli, Lorena Cerqueti, Gabriella Cesca, Caterina Ciminari, Marisa Cesanelli, Daniela Corvatta, Silvio Craia, Tiziana Fagiani, Nicola Fioretti, Enrichetta Gadioli, Cristina Giovannucci, Mario Migliorelli, Mario Mercoldi, Gina Moschettoni, Melita, Carina Pieroni, Viviana Romagnani, Aldo Petrini, Isabela Seralio, Giuseppe Vinchiaturo, Clara Venanzetti, Maria Venezia. Da Palermo: Marca Barone, Giuseppe Gurrera, Caterina Lala, Gabriella Lupinacci, Rosalia Marchiafava, Giuseppa Matraxia, Sara Mineo, Giuseppe Misuraca, Oliva Patanella, Salvatore Sammataro. La mostra si concluderà il 5 ottobre.

Francesco Rossetti