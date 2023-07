"Civitanova è una mèta abituale Di Battisti ancora rimane il mito"

In città già nel 2018, poi nei due anni seguenti, che si tratti di ‘Popsophia’ o di ‘Rocksophia’, Marcello Veneziani é comunque un ospite fisso di Civitanova e dei format ideati da Evio Hermas e Lucrezia Ercoli. Alle 21.30 di oggi, l’arena Varco sul Mare ospiterà lo spettacolo filosofico-musicale dove il giornalista e scrittore d’origini pugliesi parlerà di Lucio Battisti e della sua dimensione ‘apollinea’.

Veneziani, ormai é di casa a Civitanova. Che impressioni ha di questa città?

"Sono un girovago, faccio un centinaio di incontri all’anno in tutta Italia. Certamente Civitanova è una delle mie mete abituali, torno con piacere, anche se una mezza giornata non basta per dare un giudizio sulla città ma per confermare un’impressione; diciamo che mi ci trovo bene".

Parliamo di Lucio Battisti: cosa rimane di lui a 25 anni dalla morte?

"Il mito, la voce e una scia dorata di canzoni che mezzo secolo dopo vengono ancora ascoltate con trasporto, pure dalle generazioni più giovani. Caso raro. Riuscì a rendere pubblici i sentimenti privati e a parlar d’amore in un’epoca di scontri, lotte di classe e violenza, senza tornare indietro, ai ’melodici’".

Ha un ricordo personale di Battisti?

"Nei primi anni avevo una certa allergia per Battisti, non amavo la sua voce, reputavo insensate certe sue canzoni. L’ho amato in seguito e più l’ho scoperto quando si era ritirato dalle scene. E m’intrigava il suo anticonformismo, rispetto all’impegno ideologico e all’americanizzazione".

A quale canzone si sente più legato?

"Ogni volta che ne cito una, poi mi sovviene un’altra che mi pare ancora più pregnante… Diciamo che la canzone preferita muta col mutare degli anni, degli stato d’animo, delle situazioni. Un suo titolo, ’Il mio canto libero’, tra le più belle, diventò il mio programma di vita e di professione".

Crede che i giovani di oggi lo conoscano e che ascoltino qualche sua canzone?

"A differenza di altri autori di culto, come Mina, Claudio Baglioni o Adriano Celentano, Battisti suscita in una corposa minoranza di ragazzi emozioni nuove; viene ascoltato e cantato da ragazzi, ha ancora un appeal particolare; e non è un fascino retrò ma lo sentono come una voce sperimentale, che viene dal futuro. O dal mito".

Francesco Rossetti