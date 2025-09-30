Civitanova, eletto Borroni. Ciarapica non sfonda, adesso sarà resa dei conti

Voto regionale, a Civitanova scende sotto il 50% l’affluenza alle urne (48,79%), otto punti in meno di cinque anni fa e Fabrizio Ciarapica, come allora, non ce la fa. Fallisce il tentativo bis del sindaco di andare in Ancona. A sbarrargli la strada in Forza Italia, ancora una volta, Gianluca Pasqui, che ha raccolto voti anche sulla costa, un po’ in tutte le sezioni (395). Un risultato che suona di ‘tradimento’ interno da parte di alleati e liste che nell’urna hanno scelto di mollarlo. A spoglio completato, Ciarapica viaggiava in città a 1.380 voti, una quota che migliora la performance 2020 (1.144 voti in città). E’ andato bene in provincia (oltre 2.220), ma la spinta dell’interno non è bastata a battere il camerte che conquista il seggio maceratese di Forza Italia lasciandolo molto indietro.

Nel centrodestra un risultato che, smaltita la sbornia della vittoria di Acquaroli, porterà a regolamenti di conti interni, con Ciarapica che può far pesare la fedeltà delle sezioni di Civitanova Alta e di Santa Maria Apparente e il cedimento a Pasqui in altre zone della città. L’unico rappresentante civitanovese nel nuovo consiglio regionale si conferma Pierpaolo Borroni (Fratelli d’Italia), 1.189 voti in città e secondo in provincia dietro la Luconi. Boom dei Meloniani, primo partito con il 25.94% e unico in crescita rispetto a cinque anni fa (era al 20.11%) insieme a Forza Italia, che ha portato a casa il 15.52% (era all’11.98%). Terza forza in città il Pd, che perde terreno e si ferma al 15.39% (aveva il 20.02%) con la candidata Lidia Iezzi che intercetta 584 preferenze. Tonfo della Lega che scivola dal 20.64% del 2020 al 5.70%, cannibalizzata dagli alleati. Il centrodestra conferma sostanzialmente la forza elettorale del 2020, conquistando il 55.02% con 8.228 voti, ma il governatore Francesco Acquaroli a Civitanova veleggia meglio della coalizione, ne intercetta 9.734 e stacca nettamente l’avversario Matteo Ricci (7.284 preferenze), mentre il campo largo non va oltre il 41.17% (5.906 voti) e anche in questo caso il candidato presidente fa meglio dell’alleanza, dove il M5S fa flop e resta inchiodato al 4.87% (6.91% nel 2020). Beatrice Marinelli, candidata presidente civitanovese a capo della lista Evoluzione della Rivoluzione convince 296 elettori (1.67%). Dei tredici civitanovesi in corsa dunque, salvo sorprese nell’urna con i dati mancanti, solo Borroni festeggia. Nel centrodestra non sfonda l’assessore Francesco Caldaroni che con Civici Marche racimola 173 preferenze. Nella lotta tutta femminile Veronica Fortuna (Lega) conquista 331 voti, Silvia Squadroni (Marchigiani per Acquaroli) 313, Maika Gabellieri (Noi Moderati) 187. Nel campo largo exploit di Tommaso Corvatta (Avs) con 640 preferenze, Piero Gismondi (Avanti) 520, Giovanna Capodarca Agostinelli (Avanti) 69, Roberto Mancini (Pace, salute e lavoro) 216, Alessandra Guggioloni (M5S) 53.