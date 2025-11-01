Civitanova Film Festival. Il regista Gianni Amelio presenta il suo libro

L’undicesima edizione del Civitanova Film Festival volge ai titoli di coda. Oggi si incomincia alle 18 alla palazzina Sud del Lido Clauana, con la presentazione del libro "Il campo del cinema" con gli autori, il regista Gianni Amelio (nella foto), Pedro Armocida e Anton Giulio Mancino. Il libro ripercorre il mezzo secolo che separa il primo lungometraggio per il cinema di Gianni Amelio, "Colpire al cuore" del 1983, dal più recente, "Campo di battaglia", del 2024, lungo un percorso che comprende gli esperimenti televisivi, i cortometraggi, i documentari, i romanzi e tutti gli altri tasselli di un puzzle fitto. Più di cinquant’anni di cinema hanno consentito all’autore calabrese di portare in dote il fardello dell’infanzia, l’ansia dell’adolescenza e lo scotto dell’età adulta. Un viaggio fino alla produzione più recente, passando dal grande successo internazionale ottenuto con "Il ladro di bambini", Grand Prix della Giuria al Festival di Cannes, e quello di "Così ridevano", Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia.

La giornata prosegue al cinema Cecchetti, dove alle 21.15 sarà proiettato "La voce di Hind Rajab". Ingresso 5 euro, ridotto 4 euro e possibilità di prevendita in orario di apertura del cinema.

Domani cala il sipario al Cecchetti dalle 17, con i cortometraggi vincitori e le premiazioni.