Civitanova film festival. Oggi il lavoro di Lucibello

Continua la decima edizione del Civitanova Film Festival, in città fino a domenica. In programma, oggi alle 17.30, la proiezione dei corti più rappresentativi della storia del festival, dal 2015 ad oggi (sala Cecchetti della biblioteca Zavatti); alle 21.15 al cine-teatro Cecchetti il film "Non riattaccare" di Manfredi Lucibello, alla presenza del regista e della produttrice Giulia Rosa D’Amico (ingresso 5 euro, ridotto 4). Il lungometraggio, ispirato all’omonimo romanzo di Alessandra Montrucchio, fa luce sui dissidi interiori che portano un uomo a voler porre fine alla sua vita in epoca Covid; la sua ex fidanzata Irene sfiderà le restrizioni per cercare di salvarlo. Domani continua la retrospettiva su Franco e Ciccio con la proiezione al Cecchetti, alle 17.30, di "Le avventure di Pinocchio" di Comencini; alle 21.15 proiezione dei corti in concorso. Gli eventi in programma continuano sulla scia delle già svolte giornate di programmazione. Domenica scorsa il critico cinematografico Marco Giusti ha presentato il suo libro "Tutti i film di Franco e Ciccio"; ospite al cine- teatro Cecchetti, poi, Margherita Giusti, con il corto vincitore del David di Donatello 2024 "The Meatsteller". Un David al miglior corto davvero speciale, se si pensa che a vincerlo è stato un prodotto d’animazione. "L’emozione è stata tanta – ha raccontato Giusti – soprattutto perché in Italia l’animazione non è stata fin da subito percepita come prodotto cinematografico con una sua dignità. Ora, grazie ad artisti come Zerocalcare, le cose stanno cambiando". Il programma della rassegna è su civitanovafilmfestival.it.