Civitanova Film Festival. Ospiti Gerini e D’Ambrosi

Avvio con il botto per il "Civitanova Film Festival", con l’attrice Claudia Gerini e il regista Dario D’Ambrosi ospiti d’onore per il taglio del nastro della decima edizione. La loro presenza battezzerà la prima giornata di programmazione della rassegna, in calendario dal 21 al 29 settembre, con una programmazione decisa dai direttori artistici Michele Fofi e Peppe Barbera. Gerini e D’Ambrosi saranno protagonisti sabato 21 settembre al cineteatro Rossini per un incontro con il pubblico dopo la proiezione, alle 21.30 (ingresso libero) del film "Io sono un po’ matto... e tu?", un documentario che vede un cast di attori professionisti di respiro: Claudio Santamaria, Raul Bova, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Marco Bocci e Stefania Rocca.

Un lavoro che racconta l’esperienza del Teatro Patologico a Roma, di cui D’Ambrosi è il fondatore e dove, grazie alla teatro-terapia, ragazzi e ragazze disabili e le loro famiglie vivono percorsi di speranza e benessere. "Abbiamo scelto di inaugurare questa edizione – spiegano Fofi e Barbera – con un tema di estrema attualità sociale, ricordando anche che quest’anno ricorre il centenario dalla nascita di Franco Basaglia: il nostro Festival non è solo cinema, ma vuole essere una vetrina aperta alla comunità". Al termine della proiezione interverranno D’Ambrosi e Gerini.

Il festival, che spazia su più generi culturali, giovedì 26 settembre al teatro Rossini proporrà Antonio Rezza e Flavia Mastrella con lo spettacolo "Fratto_X" (biglietti in vendita online su www.ciaotickets.com). L’intero programma verrà annunciato nei prossimi giorni, ma avrà al centro il tradizionale concorso dei cortometraggi, con oltre 300 lavori iscritti e dalla cui selezione sono emersi i 13 finalisti provenienti da ogni parte del mondo, che verranno presentati nei giorni della rassegna. Il "Civitanova Film Festival" è organizzato dall’Aps Favolacce, dall’Azienda dei Teatri e dal Comune di Civitanova, con il sostegno di Regione Marche e con il patrocinio di Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission.