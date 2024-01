Civitanova Film Festival: serata sotto la curva dell’Atalanta

Il Civitanova Film Festival proporrà per la prossima settimana una nuova proiezione con ospite il regista. L’appuntamento è previsto per martedì alle ore 21.15, nel cinema Cecchetti, con il documentario "A guardia di una fede". A seguire, Michele Fofi e Peppe Barbera, direttori artistici del Civitanova Film Festival, intervisteranno il regista della pellicola, Andrea Zambelli. Con loro anche Guglielmo Maria De Feis, in passato calciatore professionista, ma ora agente di noti calciatori e soprattutto docente di Cultural Intelligence ai corsi master pro, direttore sportivo e osservatori del settore tecnico di Coverciano. Il documentario in questione racconta trent’anni di storia della curva nord dell’Atalanta, narrata da uno dei suoi ultras più emblematici, Claudio ’Bocia’ Galimberti. "Per chi è cresciuto a Bergamo - scrive il regista Zambelli nella presentazione del suo film - la Curva è uno spazio che prima o poi ti trovi a frequentare, e per molti ragazzi della mia generazione ha rappresentato un rito di passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Io ho conosciuto questa realtà nel 1994, e ho cominciato il mio percorso di filmmaker cercando di raccontare questo mondo". "Questo processo di osservazione – aggiunge ancora il regista Zambelli - con la macchina da presa non si è mai fermato, arrivando fino ad ora. ‘A guardia di una fede’ è la sintesi di questo viaggio attraverso il tempo, dagli scontri degli anni ’90 al vortice della repressione, dalle migliaia di persone in trasferta al tentativo di trasformare il calcio in uno spettacolo orwelliano da seguire in tv". I biglietti per la proiezione in programma tra due giorni al cinema Cecchetti di Civitanova sono già in vendita al costo di 5 euro (intero), mentre quello ridotto è a 4 euro.